Jubileu não é o mesmo sem a rainha Isabel II

Sónia Dias

As celebrações do Jubileu de Platina deixaram Isabel II cansada, pelo que a monarca, de 96 anos, decidiu ficar este sábado ausente. A filha, Ana, representou-a nas corridas de cavalos de Epson Derby, um evento que voltou a ficar marcado pelos originais chapéus. Enquanto isso, o príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, começaram a visita à Irlanda do Norte. Já os duques de Cambridge estiveram à tarde em Cardiff. William e Kate viajaram acompanhados pelos dois filhos mais velhos, os príncipes George, de oito anos, e Charlotte, de sete.À noite, a Família Real reuniu-se para assistir ao Concerto do Jubileu, cujo palco foi montado na praça em frente ao Palácio de Buckingham. O espetáculo arrancou com um divertido vídeo de Isabel II a tomar chá com o urso Paddington. Logo a seguir, os Queen, liderados por Adam Lambert, interpretaram o tema ‘We Will Rock You’.A princesa Ana brilhou no Jubileu de Platina: sem a mãe, afastada por problemas de mobilidade, muitos olhos se viraram para a monarca em mais um dia de festejos. Substituiu Isabel II na tradicional corrida de cavalos de Epson.