Judite de Sousa indignada com o anúncio do fim da sua carreira de jornalista

Judite de Sousa, jornalista, TVI

Foto: Carlos Ramos

01:30

Judite Sousa, que fez 63 anos a 2 de dezembro, resolveu fazer um esclarecimento público nas suas redes sociais - que mais tarde viria a apagar - sobre as notícias que davam conta do fim da sua carreira de jornalista. Isto porque o seu nome desapareceu da lista de títulos válidos da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), que inclui todos aqueles que estão legalmente habilitados a trabalhar nos media."Olá, uma ‘turba’ que há ano e meio estava sossegada, entrou em sobressalto e ‘decidiu’ que a minha carteira profissional tinha terminado. Errado! O que acontece é que ainda não me apeteceu passar pelo Palácio Foz, ali nos Restauradores, pagar 90 euros e renovar a minha carteira adquirida quando tinha 18 aninhos, mediante um concurso público", escreveu a jornalista, que saiu da CNN Portugal em agosto de 2022.Judite Sousa acrescentou ainda algo que sempre defendeu publicamente sobre a profissão: "Um jornalista é sempre jornalista. Assim como um médico é sempre médico mesmo que já esteja reformado (71 anos) e ‘chéché’ e ainda a trabalhar no SNS. É a vida."