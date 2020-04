Judite recorda o filho em dia de aniversário: "Sem ti tudo perdeu sentido"

Sem ti, filho muito desejado, tudo perdeu sentido. Literalmente tudo. Que o teu dia seja lembrado com o amor dos teus pais. E dos laços de amizade que semeaste ao longo da tua vida. Todos te guardam nos seus corações, filho amado. (10.04.1985)", escreveu a jornalista, que recebeu prontamente mensagens de fora dos fãs.



Eram três e meia da manhã, eu estava com um grupo de amigos e senti-me profundamente mal, indisposta. Algo me dizia – eu não sabia o quê – que qualquer coisa estaria a acontecer. Estava a meter a chave à porta quando tocou o meu telemóvel. Era um dos melhores amigos do meu filho, que me disse: ‘O André teve um acidente. Eu vou passar pela casa da Judite agora e vamos para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal’. Eu senti que o meu filho… (pausa) já não estaria vivo. Algo me disse que o meu filho não estaria vivo", recordou, sem conter as lágrimas.





Judite Sousa

não deixou passar em branco, nas redes sociais, o dia em que o filho completaria 35 anos, com um desabafo em que não esconde a tristeza pela perda trágica de André Sousa Bessa, que morreu em 2014, após uma queda numa piscina.A jornalista já falou várias vezes sobre a enorme dor de ter perdido o único filho.Em entrevista a Cristina Ferreira, Judite afirmou mesmo que pressentiu a morte de André.