Judite sai da TVI com indemnização de luxo

Judite Sousa

20:01

Depois de oito anos ligada à TVI, Judite Sousa abandonou a estação por vontade própria, mas esteve vários meses a negociar a melhor saída possível, de forma a garantir que saía de Queluz com o máximo conforto.Segundo o CM apurou, a profissional conseguiu chegar a um acordo bastante favorável, mas bem diferente daquele que foi revelado recentemente, e que dizia que"O valor não foi nem metade de 1 milhão. E foi bastante menos de 500 mil euros", começa por explicar uma fonte, acrescentando, no entanto, queRecorde-se que, na estação, a profissional auferia um salário de 27 mil euros por mês. No entanto, nos últimos tempos mostrava-se descontente, sendo que há vários meses que manifestava o desejo de abandonar a TVI. Encontrava-se de baixa médica desde o verão.