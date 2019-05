Judite Sousa chora a morte do pai

Durante as eleições europeias, Judite Sousa foi a ausência mais notada da noite eleitoral da TVI. O motivo é agora conhecido: a jornalista está de luto pela morte do pai, Joaquim Sousa.A jornalista acabou por ser substituida por José Alberto Carvalho e Pedro Pinto que asseguraram a condução da emissão de acompanhamento das eleições para o Parlamento Europeu

Depois de viver o drama da morte do filho, em 2014, a diretora-adjunta de Informação da estação de Queluz de Baixo volta a viver um momento dramático com a perda do pai. Joaquim Sousa morreu na quinta-feira, dia 23 de maio, e foi cremado na sexta, dia 24.