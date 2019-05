Judite Sousa chora morte do pai

Judite Sousa, de 58 anos, volta a sofrer novo golpe do destino. O pai, Joaquim Sousa, morreu na quinta-feira, 23, vítima de doença oncológica, deixando a jornalista muito abalada com mais uma perda."Foi muito duro. Ela já estava à espera deste desfecho, porque o senhor estava muito mal. Além do problema oncológico, era uma pessoa com outras questões de saúde, e os médicos já tinham avisado que podia morrer a qualquer momento. Foi uma semana infernal, à espera, a todo o instante, da notícia", contou aofonte da TVI.Assim que soube da morte do pai, Judite Sousa foi para o Porto. No dia a seguir ao óbito - sexta-feira, 24 - Joaquim Sousa foi cremado, numa cerimónia em que a jornalista teve a seu lado familiares e alguns amigos mais íntimos."Ela e o pai nunca tiveram uma relação muito próxima. Houve uma reaproximação quando o André [filho da jornalista] morreu, em 2014, mas a verdade é que nunca se deram muito. Ainda assim, é claro que a Judite está a sofrer muito... É mais uma perda que lhe vai deixar marcas", diz a mesma fonte, acrescentando que a pivô só deverá voltar ao trabalho no próximo fim de semana.Numa entrevista recente, Judite Sousa revelou que o pai só a assumiu como filha aos 11 anos e que, por essa razão, teve de receber ajuda psiquiátrica.Os dois nunca tiveram uma relação próxima, mas a jornalista da TVI está a sofrer muito com a morte do pai.