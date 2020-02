Judite Sousa corre o Mundo em férias de luxo

Deixou a TVI em novembro do ano passado e tem dedicado as primeiras semanas de 2020 a viajar pelo Mundo. Desde que abandonou os ecrãs, Judite Sousa tem aproveitado a maior parte do tempo para descansar dos últimos anos que, em comunicado a 06 de novembro, dizia terem sido "particularmente difíceis".Neste momento, a jornalista, de 59 anos, encontra-se mesmo num dos mais luxuosos resorts das ilhas Maurícias, no Pacífico, o Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, onde uma noite custa cerca de 500 euros. "Belas praias. Vegetação luxuriante", escreveu numa das fotos que partilhou com os mais de 96 mil seguidores que tem na sua página oficial do Instagram. "Entre o mar verde esmeralda e azul turquesa", acrescentou numa outra.No final de janeiro, Judite Sousa já tinha embarcado numa viagem de quinze dias por Itália. A jornalista publicou diversas fotos em Florença e em Roma, uma das quais no Vaticano – em plena praça de S. Pedro.Mas se é no sol e na praia que Judite se encontra atualmente, foi, contudo, na neve que a antiga cara da TVI iniciou o ano. "A melhor forma de começar 2020, no meio de paisagens vibrantes e pessoas inspiradoras. Isto é o que é importante. Não o que é efémero. Quem pensa que parou o calendário da vida, equivoca-se", escreveu num vídeo feito em Courchevel, nos Alpes Franceses.A jornalista aproveitou ainda para reativar o seu blogue pessoal, no qual tem partilhado fotos de férias mas também comentado alguns dos assuntos que marcam a atualidade, como a eutanásia ou o caso Marega.