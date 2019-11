Judite Sousa emocionada com onda de apoio

decidiu, por mútuo acordo , apósde trabalho. As redes sociais da ex-diretora adjunta da Informação da estação de Queluz de Baixo estão a ser invadidas por centenas de mensagens de carinho e apoio para esta nova fase que vai enfrentar, tanto por parte de fãs como de colegas do canal.A pivô de 58 anos partilhou agora uma fotografia onde surge ao lado de um dos seus colegas e amigos de profissão, Vítor Gonçalves, com uma dedicatória que o profissional lhe escreveu:Judite Sousa não resistiu às palavras e mostrou-se agradecida., escreveu, referindo-se a pessoas especias que fizeram parte da sua caminhada.Os seguidores de Judite Sousa continuam a encher a caixa de comentários do seu Instagram com mensagens ternurentas., são algumas das mensagens deixadas, que ainda desejam todas as felicidades seja para a vida pessoal ou profissional que ainda pode traçar.Recorde-se que Judite Sousa teve um longo percurso na TVI, que, apesar de ter causado polémicas por alguns, fez com que se tornasse uma das jornalistas e pivôs mais conceituadas do país e também mais acarinhadas do público.