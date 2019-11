Judite Sousa: "Estou dedicada a mim"

Ao fim de quase três meses com baixa médica, Judite Sousa quebrou o silêncio e anunciou o término da sua ligação de oito anos com a TVI.A jornalista utilizou as redes sociais para anunciar a despedida à televisão de Queluz de Baixo., apontou.Contactada pela ‘Sexta’, a jornalista revela que vive uma fase tranquila:As viagens ao estrangeiro e experiências longe da televisão com os amigos mais chegados estão entre os planos futuros da pivô, que até ao momento não tem nenhum projeto em mãos.Na última semana participou na Cimeira Feminina – Notáveis Mulheres, que decorreu em Oeiras., onde desenvolveu maior parte do percurso profissional, pode estar em cima da mesa. Mas por enquanto, Judite Sousa aposta numa rotina mais recatada.