Judite Sousa ganha ao príncipe Harry

15 fev 2023 • 13:40

Vanessa Fidalgo

Depois de ter entrado na sua terceira edição, o novo livro da jornalista Judite Sousa, 'Pedaços de Vida', alcançou o primeiro lugar do top das obras mais vendidas da livraria Bertrand.

A jornalista comemorou a conquista nas redes sociais e não se esqueceu de agradecer aos fãs.

"O livro 'Pedaços de Vida' chegou ao primeiro lugar dos tops, conseguindo ultrapassar na Bertrand o best seller de Harry. Obrigada aos leitores", pode ler-se na sua conta oficial no Instagram.



No novo livro, Judite Sousa revela as últimas palavras que trocou com o filho, o luto, a solidão, o trauma de ter crescido sem pai, o escrutínio à sua vida pessoal e os ataques sofridos pelos colegas de profissão nos meses que se seguiram à morte de André.