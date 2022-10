Judite Sousa garante que não volta a trabalhar "Estou a cuidar de mim”, afirmou a jornalista, cinco meses após a polémica saída da TVI/CNN Portugal.

Judite Sousa garante que não volta a trabalhar

01:30

Após mais de 40 anos de jornalismo, Judite Sousa reiterou que não quer voltar ao ativo. “Não vou voltar a trabalhar. Estou a cuidar de mim”, afirmou a jornalista à revista ‘TV Mais’, cinco meses após a polémica saída da TVI/CNN Portugal.



Judite Sousa garantiu que está na altura de “descansar”. “Estou a fazer o que me apetece. A minha rotinha é ler, é escrever, é passear no Centro Comercial Amoreiras [Lisboa], que fica a dois minutos da minha casa, é ir ao ginásio, é estar com os meus amigos (...) é não ter obrigações nem responsabilidades laborais. É apenas viver a vida e responder perante mim própria sobre aquilo que faço.”

Mais sobre