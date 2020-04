Judite Sousa mostra apoiar passeios higiénicos mas arrepende-se: "Assumo que estarei a ser politicamente incorreta"

Judite Sousa defende passeios higiénicos

Judite Sousa decidiu partilhar um desabafo onde revelou a opinião que tem sobre os passeios durante uma altura em que devemos cumprir a quarentena e o isolamento social.A jornalista, que saiu da TVI recentemente, considerou que está "a ser comunicada uma mensagem muito negativa", começa por defender através de uma publicação nas redes sociais."Ao fim de três semanas de isolamento pergunto:, questionou., escreveu ainda Judite, que juntou ao texto frases como:Após defender os passeios higiénicos publicamente com esta publicação no Instagram, Judite Sousa parece ter-se arrependido e acabou por eliminar a publicação, que já não se encontra disponível na sua conta de Instagram.Judite Sousa, que tem estado afastada do pequeno ecrã, mostra-se a cumprir a quarentena, preocupada com o coronavírus, mas tenta tranquilizar os seguidores que a acompanham. A jornalista decidiu abandonar a estação de Queluz de Baixo onde trabalhava desde 2011.