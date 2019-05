Judite Sousa quebra o silêncio após morte do pai

Judite Sousa voltou a viver momentos dramáticos com a morte do pai, Joaquim Sousa, a 23 de maio, vítima de doença prolongada.Depois de vários dias a digerir a morte do pai em silêncio, a pivô da TVI manifestou-se pela primeira vez nas redes sociais com uma publicação onde agradece todo o apoio demonstrado ao longo desta fase díficil da sua vida."Muito obrigada pelas mensagens que me fizeram chegar. Não podendo responder a todos, aqui fica o meu agradecimento", escreveu nas suas redes sociais.Apesar de dar sinais de melhoras, a jornalista ainda continua longe do pequeno ecrã.