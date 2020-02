Judite Sousa recebe herança milionária

Cerca de um ano depois da morte do pai, Joaquim Sousa, devido a complicações respiratórias, sabe-se agora queJoaquim Sousa deixou à antiga pivot da TVI e à irmã, Isabel, um prédio numa zona nobre da cidade do Porto, situado na Avenida da Boavista, e ainda uma avultada quantia de dinheiro., diz uma fonte à revista 'Nova Gente'.Judite Sousa, recorde-se, só conheceu o pai aos dez anos, mas nos últimos anos os dois mantinham uma relação cada vez mais chegada.Também da irmã, fruto de outra relação do pai e que tem apenas três meses de diferença da jornalista, tem estado cada vez mais próxima de Judite, união que cresceu depois da morte do pai.