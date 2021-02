Judite Sousa regressa após período de afastamento e deixa mensagem de esperança

bviamente, bati no fundo [emociona-se] mas ainda não desisti de viver. Também quis transmitir uma mensagem a outros pais e mães que perderam os filhos, quis dizer-lhes que as pessoas têm de ter força para seguir com a vida. Quais são as alternativas? O suicídio? Depressões profundas que nos põem numa cama? Temos de nos agarrar àquilo que temos e aquilo que justifica a minha existência, neste momento, é o meu trabalho", disse, após a morte do filho, reforçando a importância do trabalho.



Agora, afastada da televisão, Judite apoia-se nos amigos e na mãe, que tem sido o seu grande pilar nestes anos de sofrimento.

regressou às redes sociais, esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, após um período de afastamento.A comunicadora recorreu à sua conta de Instagram para deixar uma mensagem de esperança aos seguidores:, escreveu na legenda da fotografia em que surge de óculos de sol.A jornalista, que anunciou a saída da TVI em novembro de 2019, tem-se mantido afastada do público e a sua fragilidade tem inspirado, muitas vezes, cuidados. Em outubro do ano passado, assustou mesmo familiares e amigos, ao ser hospitalizada no São José, em Lisboa. No entanto, apesar dos alarmes terem soado, na altura Judite garantiu ao CM que se encontrava bem de saúde e que a ida às urgências se tinha devido a uma gastrite.Desde que perdeu o único filho, André Sousa Bessa, em 2014, após uma queda numa piscina que Judite luta para enfrentar os seus dias, mas os períodos de instabilidade sucedem-se. O trabalho foi, durante anos, o seu escape.