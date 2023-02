Judite Sousa sem papas na língua: a morte do filho, a saída da CNN e o Canal Panda

Judite Sousa deu uma entrevista ao programa ‘Manhã CM’, da CMTV, recordando a morte do filho, André Bessa, e revelando as pressões e polémicas de que foi alvo nos últimos anos, principalmente após a sua saída da CNN Portugal, em agosto do ano passado.

Numa conversa com Duarte Siopa, de quem é amiga e com quem trabalhou muitos anos na RTP, falou sobre o choque de receber a notícia da morte do filho, no hospital Garcia de Orta, em Almada. A ex-jornalista, de 62 anos, confiou ainda ao apresentador a "sua verdade" perante a classe jornalística, nomeadamente as circunstâncias que levaram à sua polémica saída da CNN Portugal. "Fui contratada para definir o jornal da CNN. Fui eu que concebi o jornal da CNN, na minha casa, com o Nuno Santos", revelou.

"Consegui liderar as audiências ao fim de semana, medicada, totalmente destruída", desabafou.

"Perdi controlo sobre a minha comunicação verbal", diz, acrescentando ainda que ninguém na CNN Portugal tinha conhecimento do cargo que desempenhava.

Por fim, a jornalista deixa ainda críticas aos colegas de profissão. "A minha classe profissional tem uma colega que o filho morre e fica a olhar. A dizer mal. Foi demais", lamentou. "Foi uma crueldade obscena o que me fizeram", acrescentou.

Duarte Siopa perguntou ainda a Judite Sousa se gostaria de regressar à televisão, ao que esta responde: "Acho que nem o Canal Panda me queria contratar".