Judite Sousa sobre o afastamento da televisão: "Há um momento na nossa vida em que temos de saber fazer uma pausa"

Judite Sousa mostra-se feliz e realizada, longe dos pequenos ecrãs. Desde há um ano para cá, altura em que anunciou a sua saída da TVI, que a jornalista de 59 anos decidiu mudar o rumo da sua vida. Com novas ambições, tem aproveitado o tempo para se dedicar a outros projetos, como conferências e palestras.



Quando questionada acerca do seu regresso à televisão, Judite considera que essa é uma hipótese que "não se vai pôr agora."





"Trabalhei durante muitos anos e chegou uma altura em que precisava de tempo para mim, para pôr as ideias no lugar. Acho que há um momento na nossa vida em que temos de saber fazer uma pausa ou até reinventarmo-nos", confessou numa entrevista.



Apesar de estar afastada do jornalismo, Judite Sousa não se desligou por completo da sua vida antiga. "Tenho saudades do período das 18h às 20h, em que toda a gente corre de um lado para o outro a ultimar o 'Jornal das 8', mas mantenho-me em contacto com os meus amigos da comunicação social e tudo corre normalmente."





O tempo livre permitiu ainda que cuidasse de si, através de novos hábitos de vida saudáveis. "Faço ginástica! Gosto e preocupo-me muito com a minha saúde física e em não ficar 'perra'. A dada altura custa para quem não estava habituada, como eu, mas tendo um ginásio perto de casa torna-se mais fácil."





Recorde-se que, ao longo de mais de 40 anos de carreira, Judite Sousa assumiu funções como repórter e pivot de vários noticiários, entre os quais, o 'Jornal das 8', na estação de Queluz de Baixo.