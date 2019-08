Judoca sexy faz furor no Sporting

01:30

Carolina Cunha

A atleta Daria Bilodid, que representa o Sporting Clube de Portugal, sagrou-se, pela segunda vez, campeã do mundo de judo, na categoria -48 kg, pela segunda vez, ao defender o título nos Mundiais que decorrem até 1 de Setembro, em Tóquio. Aos 18 anos, a jovem ucraniana é a mais nova desportista de judo a conquistar o título de bicampeã do mundo.Mas as suas qualidades vão além a modalidade e Daria destaca-se também pela sua beleza e sensualidade que tem dado que falar. A par da sua habilidade a derrubar os adversários, a jovem desportista é dona de um corpo escultural e de uma beleza incontestável que não deixa ninguém indiferente.Além de dedicar a sua vida ao desporto, atualmente em Portugal, a atleta também protagoniza diversas campanhas publicitárias que ganham cada vez mais destaque devido à sua excelente forma física.Na Ucrânia, o seu país de origem, é considerada uma verdadeira estrela, e nas redes sociais já conta com quase 200 mil seguidores, que acompanham atentamente os seus combates e não resistem aos seus encantos dentro e fora do tapete.