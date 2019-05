Julgamento de Julio Iglesias foi adiado

Javier Sánchez-Santos

Maria Edite.

Julio Iglesias, de 75 anos, está em tribunal por não quer assumir, que diz ser seu filho. O processo ia começar esta quinta-feira (dia 30 de maio) mas acabou por ser adiado.Na audiência, o detetive contratado pelos advogados de Javier ia explicar como é que tinha conseguido as provas para o teste de ADN, em Miami, para se determinar se podem ser usadas em tribunal.O investigador, através de amostras de objetos encontrados no lixo, provou que Javier era mesmo filho do cantor. Guardanapos, pontas de cigarros e latas de bebidas serviram para mostrar que Julio José Iglesia, filho do cantor, tem 99,99% de probabilidades de ser irmão de Javier Sánchez-Santos, fruto de uma relação do artista espanhol com a portuguesaPara o advogado de Javier, o facto de o cantor sempre ter recusado fazer o teste só prova que é mesmo o pai., afirma Fernando Osuna.Já Fernando Falomir, um dos advogados de Julio Iglesias, revoga esta ideia, afirmando que o teste não foi feito da maneira mais correta., questiona o advogado de Julio Iglesias.