Júlia Belard revela sexo do bebé

Here comes another boy!!!!!!!" (Aqui vem outro menino).

Júlia Belard anunciou, através da sua página de Instagram, que está à espera de mais um menino:, escreve a atriz na publicação.Recorde-se que Júlia Belard também é mãe de Matias, de cinco anos, fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.