Júlia Belard sobre gravidez: "Não se deixem enganar"

Julia Belard, de 34 anos, relembrou a altura da sua vida que foi diagnosticada com Síndrome de Ovários Poliquísticos (SOP). A atriz, que já é mãe de dois meninos, recebeu, há vários anos, essa notícia no hospital., contou numa publicação do Instagram., acrescentou, emocionada., concluiu Júlia Belard.Vale recordar que a artista tem dois filhos, Matias, de cinco anos, e que foi novamente mãe em março, de um menino, também fruto da relação com Francisco Sérvulo Correia.