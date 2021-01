Júlia Palha apaixonada: "Cedeu-me o privilégio de sermos um só"

Júlia Palha começou 2021 apaixonada. A atriz de 22 anos confirmou que encontrou a sua cara metade, e que tem sentido um misto de emoções.





“O teu porto seguro vai sempre ser quem tu menos procuras e a vida fará questão de cruzar-vos quando achares que menos precisas. A lógica baralha-se, perdes o controlo e, de repente, todas as dúvidas deixam de existir e dão lugar a uma paz que veste adrenalina e aspirações. Foge-te a zona de conforto, perdes o norte e dás de caras com o coração!”, escreveu, mostrando-se completamente rendida ao companheiro, Zé Tó Arantes Pedroso, com quem surge sorridente numa foto partilhada nas redes sociais.