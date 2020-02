Júlia Palha arrasa em biquíni durante férias no Brasil Atriz está a gozar uns dias de descanso no calor do Rio de Janeiro.

Júlia Palha

17:47

Júlia Palha aproveitou a altura do Carnaval para viajar e nada melhor do que embarcar para um dos destinos mais em voga nesta altura do ano: o Brasil.



No Rio de Janeiro a desfrutar de uns dias de praia e calor, a jovem atriz mostrou-se em biquíni nos areais e os elogios à sua excelente forma física não se fizeram esperar. Júlia Palha conquista cada vez mais fãs devido à sua beleza.

