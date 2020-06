Júlia Palha arrasa em biquíni e deixa mensagem: "Ama o que vês ao espelho"

12 jun 2020 • 14:58

Júlia Palha, de 20 anos já é conhecida pela sua ousadia e mais uma vez, voltou a aquecer as redes sociais, ao publicar uma foto em biquíni. A atriz e apresentadora da TVI é dona de um corpo escultural, arrancando diversos elogios por parte dos seus seguidores, que parecem não conseguir ficar indiferentes à sua excelente forma física.

Na legenda da publicação, a jovem deixou uma mensagem de amor próprio: "you have to love who you see in the mirror", em português, "tu tens que amar quem vês no espelho".

Nos comentários da fotografia publicada no Instagram, os elogios são uma constante: "Que gira", "Linda", "Esse espelho tem tanta sorte" ou "Musa" são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Júlia Palha é considerada uma das jovens promessas do panorama nacional.