Júlia Palha corta com a TVI e ruma à SIC “Não houve nada que tivesse de deixar para trás”, diz sobre antigo canal. Projetos internacionais em vista.

Júlia Palha corta com a TVI e ruma à SIC

01:30

André Filipe Oliveira

Um “diamante”. É assim que Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, define Júlia Palha, de 22 anos. A atriz foi apresentada como uma das novas estrelas da estação e vai protagonizar a próxima novela ao lado de Sofia Alves. A ideia é deixar para trás a imagem de ‘bomba sensual’. “Vamos ver a Júlia num registo diferente do que temos visto, personagens que enaltecem e bem a sua beleza. Vamos procurar desconstruir esse lado. Há talento a explorar, que vai sobressair com essa desconstrução”, sublinhou o responsável da SIC.



A atriz considerou este convite “inesperado”, que a deixou muito feliz. “É a minha primeira protagonista. Tenho a responsabilidade de provar o meu talento. É uma personagem que me vai tirar da minha zona de conforto.” Sobre a ligação à TVI, diz que “não houve nada que tivesse de deixar para trás” e que o atual vínculo com a TV de Paço de Arcos lhe permite voar. “Tenho a possibilidade de fazer algum projeto internacional, caso surja”, completou.

