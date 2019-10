Júlia Palha deixa fãs a suspirar: 'O típico corpo de sonho'

É jovem, bonita e dona de uma sensualidade única. Júlia Palha, de 20 anos, uma nova promessa da ficção nacional não tem problemas em mostrar as razões que levam muitos a considerá-la a mulher mais sexy do País.A jovem voltou a recorrer às redes sociais para mostrar o corpo de sonho e, uma vez mais, não deixou ninguém indiferente.Nas imagens que partilhou com os milhares de admiradores, a intérprete de Alice na novela ‘Na Corda Bamba’, da TVI, deixou em especial evidência a silhueta curvilínea, num biquíni revelador.Os seguidores e colegas de profissão não tardaram em elogiá-la. Sílvia Rizzo optou por uma reação mais provocadora."Pronto... parou o Instagram", lê-se no comentário deixado na publicação de Júlia.Outros tantos seguidores decidiram elogiar o físico da jovem: "O típico corpo de sonho" ou "O verão acabou. Continuas a rebentar o termómetro com altas temperaturas".Júlia Palha, recorde-se, conseguiu um contrato milionário com uma conhecida marca de lingerie.