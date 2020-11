Júlia Palha desfruta de almoço após teste à Covid-19 e é atacada: "És uma atrasada"

A carregar o vídeo ...

Atriz foi obrigada a submeter-se a exame pela SIC.

"É uma das medidas de segurança da empresa e ainda bem porque tenho a sorte de ir poder controlando. Um beijo, mais calma e mais amor por favor."



A beldade está a gravar a nova novela da SIC, cuja data de estreia está prevista para 2021. Vai interpretar uma serralheira.



Da mesma produção faz ainda parte Sofia Alves, Virgílio Castelo, entre outros.

Indignada com as muitas chamadas de atenção que recebeu de forma menos "educada", a atriz decidiu justificar-se.Informou, ainda, que o exame de despiste ao novo coronavírus é uma medida protocolar da SIC e SP Televisão, produtora responsável pela ficção do canal.