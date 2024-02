Júlia Palha deslumbrante ao pousar em lingerie Vários elogios foram deixados à jovem artista nos comentários.

Júlia Palha

Foto: DR

01:30

"Tira tempo para ti e faz as coisas que tu amas". Foi assim que Júlia Palha saudou, esta quinta-feira, os seus seguidores do Instagram. Com um conjunto de lingerie branco rendado, a atriz da nova novela da SIC, ‘Senhora do Mar’, incendiou a Internet ao exibir a sua definida forma física.



Os seguidores não ficaram indiferentes às fotografias partilhadas e, nos comentários, deixaram rasgados elogios à artista, de 25 anos. "Quem me dera ser esse lápis"; "Soberba"; "E puff... fez-se magia"; "Linda", é possível ler.

