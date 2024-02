Júlia Palha é protagonista do filme de César Mourão

01:30

Aos 25 anos, Júlia Palha soma projetos profissionais não só na área da moda como da representação. Atualmente a gravar ‘Senhora do Mar’, a atriz concilia a novela da SIC com um novo projeto em cinema. A convite do amigo e colega César Mourão, que realiza pela primeira vez um filme, Júlia Palha integra, como protagonista, o elenco de ‘Podia Ter Esperado por Agosto’, cujas gravações já arrancaram.Nas redes sociais, a atriz já se mostrou feliz com este novo desafio. "Se ‘Podia Ter Es- perado por Agosto’? Podia... Mas eu e o César Mourão não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje", escreveu Júlia, em tom de brincadeira, na legenda de uma fotografia que assinala o primeiro dia de gravações da película, que deverá estrear ainda em 2024.Colegas do meio artístico, amigos e fãs aproveitaram a oportunidade para dar os parabéns à jovem atriz, que tem apostado cada vez mais na sétima arte. Recentemente, Júlia Palha terminou as gravações do filme português ‘Hotel Amor’. Recorde-se que Júlia e César trabalharam juntos, no ano passado, no ‘Vale Tudo’, da SIC.