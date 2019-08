Júlia Palha escaldante e ousada nas redes sociais

01:30

Carolina Cunha

Júlia Palha tem apenas 20 anos e já é conhecida pelas suas curvas sensuais e ousadia. A atriz e apresentadora da TVI, que é atualmente uma das grandes apostas da estação de Queluz de Baixo, continua a dar que falar dentro e fora do pequeno ecrã.Ao longo das suas férias, que têm sido passadas entre as mais belas paisagens das ilhas Baleares, em Espanha, e a costa algarvia, Júlia tem partilhado diversas imagens nas redes sociais em que exibe toda a sua beleza com fatos de banho bastante reduzidos.Dona de um corpo escultural, a jovem artista prova estar em excelente forma física e é capaz de conquistar elogios e suspiros dos fãs, que não ficam indiferentes às suas curvas deslumbrantes e poses reveladoras. Nos comentários das fotos publicadas no Instagram multiplicam-se os piropos à atriz, que é considerada uma das mulheres mais cobiçadas do momento.Além de ser uma das grandes apostas da TVI, Júlia Palha também dá cartas no mundo da moda e é requisitada por conceituadas marcas de roupa e lingerie para protagonizar campanhas de moda.