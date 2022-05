Júlia Palha espalha beleza e ousadia no Brasil

01:30

Carolina Cunha

Júlia Palha, de 23 anos, rumou ao Rio de Janeiro, no Brasil, para desfrutar de alguns dias de descanso. A chegada ao destino foi anunciada pela jovem atriz com uma fotografia em biquíni que, de imediato, conquistou a atenção dos seus seguidores. Com a dose de elegância e sensualidade a que já habitou os fãs, a artista conquistou milhares de elogios às suas curvas provocadoras.Com as altas temperaturas que se fazem sentir em terras de Vera Cruz, Júlia Palha não resistiu a ir a banhos na piscina do luxuoso hotel onde ficou hospedada. A viagem acontece na companhia de algumas amigas da bela atriz que, nos últimos meses, se mudou para Madrid, em Espanha, onde está a investir na formação profissional na área da representação.Apesar da mudança para o país vizinho, Júlia Palha visita regularmente a família e os amigos que vivem em Lisboa, onde também aproveita para manter alguns trabalhos na área da moda, nomeadamente campanhas publicitárias.