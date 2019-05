Relação da atriz com Mike 11 terminou.

Ao fim de cinco meses de namoro, a relação de Júlia Palha e Mike 11 parece ter chegado ao fim.Apesar de nenhum dos dois ainda ter assumido a separação, a atriz da TVI deu a entender o fim do amor através de uma publicação que fez ontem, nas redes sociais.Como legenda de uma fotografia em que aparecia abraçada a um amigo, e a dar-lhe um beijo na cara, Júlia surpreendeu os fãs ao escrever: "Se aos 40 anos continuarmos solteiros casamos, está bem?"Certo é que a atriz, de 21 anos, apagou todas as fotografias que tinha com o músico - cujo verdadeiro nome é Micael Gomes - e os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.