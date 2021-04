Júlia Palha: “Este amor faz-me muito bem” Apaixonada, atriz da SIC já partilha casa com o novo namorado, Zé Tó.

Rute Lourenço

Aos 22 anos, Júlia Palha vive uma fase feliz a nível profissional, com o protagonismo da novela ‘A Serra’, na SIC, que é acompanhada por um bom momento pessoal. A atriz já não esconde que está apaixonada pelo empresário Zé Tó Pedroso e, em entrevista, confidenciou que os dois decidiram dar um novo passo na relação e já vivem juntos. “Era a minha primeira vez a viver sozinha, por isso é que o meu namorado veio viver comigo. Damo-nos muito bem e ele ajuda bastante nas tarefas do dia a dia. Este amor faz-me muito bem”, contou Júlia Palha à ‘Caras’, acrescentando que, apesar de a prioridade ser a sua carreira, “sabe sempre bem ter uma pessoa ao lado para apoiar.”



Numa boa fase da vida, a atriz começa a conquistar o seu espaço na ficção e também na moda, onde as suas curvas de sonho a levam a protagonizar várias campanhas em lingerie. De bem com a imagem, Júlia admite que quer passar uma mensagem de confiança para todas as mulheres. “Sou apenas uma mulher que luta para que todas as mulheres se sintam confortáveis com os seus corpos. Sou uma mulher confiante”.

