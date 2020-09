Júlia Palha exibe curvas em nova produção

Júlia Palha, de 21 anos, voltou a ser eleita a protagonista ideal para uma nova campanha em lingerie de uma conhecida marca de roupa íntima feminina.Nas imagens já divulgadas, a atriz surge sensual e muito confiante com as peças que está usar, que deixam em evidência as suas curvas. “Ainda sem muitas palavras para descrever a felicidade que tenho dentro de mim”, apontou, feliz com o resultado do projeto.