Júlia Palha faz sucesso com projeto ligado à escrita

Júlia Palha

Foto: Instagram

01:30

Júlia Palha, de 25 anos, está a mostrar ser mais do que uma atriz talentosa ou uma cara bonita. A estrela da SIC tem uma página no Instagram - Kindly_Julia -, em que tem mostrado talento para a escrita. E os seus seguidores parecem cada vez mais identificados com o que Júlia Palha escreve. Por exemplo, na última publicação, há dois dias, tem tido mensagens como: “Incrível como me identifico tanto com o que escreves. Obrigada.” Ou ainda: “Estes versos têm mais lógica do que possas imaginar! Obrigada.”





A atriz é neta de Carlos Cáceres, que fundou e dirigiu ‘O Jornal’ e a revista ‘Visão’. Já a mãe, Ana Cáceres Monteiro, já dirigiu a revista ‘Lux’ e tem tido uma carreira de sucesso no jornalismo.