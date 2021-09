Júlia Palha mostra lado sensual em registo revelador

01:30

Carolina Marques Dias

Júlia Palha, de 22 anos, voltou a incendiar as redes sociais ao mostrar o seu lado mais sensual. A jovem partilhou, com os seguidores, um registo fotográfico após ter ido até à praia, onde evidenciou as suas formas.As fotografias publicadas por Júlia Palha tinham como intuito fazer publicidade a uma marca de biquínis. É que, para além da estrela da SIC ter grande destaque na televisão portuguesa, Júlia Palha tem ganho cada vez mais notoriedade no meio digital e tem sido contratada por várias marcas, pelas quais é paga a peso de ouro.Os fãs ficaram hipnotizados com as curvas da jovem e deixaram-lhe vários elogios na publicação.