Júlia Palha mostra-se escaldante em escapadinha

Ehhhh brasa", escreveu. Também a influenciadora Anita Costa chamou "brasa" à jovem.A 'Fátima', da novela 'A Serra', não revelou quem foi a sua companhia na sua viagem até Espanha. Certo é que tem coração ocupado com José António Arantes Pedroso com quem namora há cerca de um ano . Júlia Palha mostra-se muito apaixonada pelo seu mais-que-tudo que tem sangue azul, com antepassados nobres.