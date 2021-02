Júlia Palha mostra-se mais apaixonada do que nunca

revelou pela primeira vez uma fotografia onde é possível ver o rosto do namorado.Sempre discreta quanto à sua vida pessoal, a artista publicou um poema sobre o amor:Mais apaixonados do que nunca, o novo casalinho já vive junto há cerca de quatro meses. A jovem deu a conhecer a relação amorosa em público nos primeiros dias de 2021. "Sou mais feliz, mais real. Posso vestir todos os sentimentos quando o tenho junto a mim. (...) Ele cruzou o meu caminho e cedeu-me o privilégio de sermos um só", escreveu sobre o amado.Aos 22 anos, Júlia tem dado cartas no mundo da televisão. Em outubro passado, abandonou a TVI e rumou até à SIC, onde irá ser uma das protagonistas da novela 'A Serra', que estreia esta semana no pequeno ecrã.