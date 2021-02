Julia Palha namora com um aristocrata

11:07

Júlia Palha, de 22 anos, vive há cerca de um ano um namoro discreto com José António Arantes Pedroso, de 23.A ascendência aristocrata do jovem é proveniente do lado paterno, nomeadamente pelos avós e bisavós.Embora com este passado marcado no sangue, ‘Zé Tó’, como é carinhosamente tratado pela família e amigos íntimos, não faz questão de o exibir. "É muito discreto", diz quem o conhece.O namoro com a protagonista da novela ‘A Serra’, da SIC, deixou o jovem debaixo dos holofotesUma experiência que se está a revelar muito feliz para os dois, que estão cada vez mais apaixonados, conforme fazem notar nas partilhas mais íntimas nas redes sociais.