Júlia Palha: “Não tenho culpa de ter este corpo”

01:30

Vânia Nunes

Aos 21 anos, Júlia Palha é uma mulher confiante com a sua imagem, mas nem sempre foi assim. A atriz confidencia que as suas curvas já lhe deram muitos dissabores, principalmente por ter o peito grande. “Comecei a perceber que isto chocava e que não era assim tão normal. E porque é que isto não é assim tão normal? Eu não fiz nada, não tenho culpa de ter nascido com este corpo, aliás, até há dois anos não tinha nada”, disse, no programa ‘Alta Definição’, da SIC. “As minhas fotos eram iguais às das outras mil raparigas, mas davam mais nas vistas.”









Júlia mostra que as inseguranças estão ultrapassadas. “ Se nós não sabemos aceitar aquilo que nos foi dado, o nosso corpo, como é que vamos aceitar todas as outras coisas da vida que ainda estão para vir? E vem aí muita coisa difícil de aceitar, a nossa imagem é zero ao lado disso.”

A atriz deixa ainda um alerta. “A indústria precisa que nós não gostemos de nós próprios para vender mais maquilhagem, para vender comprimidos para emagrecer, para vender mil e uma formas de nós nos acharmos mais bonitas. Tem de haver cada vez mais vozes e eu quero ser uma delas, de contrariar esta indústria.”