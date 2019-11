Júlia Palha protagoniza cenas escaldantes na novela da TVI

06:00

Carolina Cunha

A beleza e sensualidade de Júlia Palha, de 21 anos, continua em grande destaque. Além de protagonizar diversas campanhas com prestigiadas marcas de lingerie, a sua ousadia também já faz furor no pequeno ecrã.A artista, que integra o elenco da novela da TVI ‘Na Corda Bamba’ com a personagem Alice, protagonizou cenas escaldantes com o ator Rodrigo Tomás. Apesar das cenas quentes e de surgir despida, a atriz garante que se sentiu confortável durante as gravações e desvaloriza os pudores."É muito fácil quando a equipa é profissional e há bom gosto" contou numa entrevista à ‘Lux’. Confiante com o seu trabalho e crescimento enquanto atriz, Júlia explicou que perdeu os constrangimentos com o facto de a família assistir às cenas: "Isso já me preocupou. Hoje em dia, sei que é parte da minha profissão e a minha família apoia-me muito no que faço".