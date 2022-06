Júlia Palha regressa a Portugal em grande forma Atriz, que está a gravar nova série para a RTP, voltou a dar provas da sua beleza e sensualidade em biquíni.

Carolina Cunha

Após uma temporada em Madrid para investir na formação profissional na área da representação, Júlia Palha, de 23 anos, está de volta a Portugal. O regresso a ‘casa’ foi registado pela atriz com uma fotografia em biquíni, na qual deixa em evidência as suas curvas mais sexy e ousadas. "Testei positivo para um ótimo bronzeado", escreveu a atriz, que atualmente se encontra solteira, depois do fim do namoro com José Arantes Pedroso.



O regresso às origens surge numa altura em que Júlia integra um novo projeto na RTP. Ela está a gravar a nova série ‘Lusitânia’, cujas gravações decorrem na zona Norte do País e que se baseia em lendas com características associadas ao sobrenatural e às superstições populares tradicionais. Antes do regresso ao trabalho, a atriz ainda desfrutou de umas férias no Brasil.

