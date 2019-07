Júlia Palha sedutora a preto e branco em sessão fotográfica

Júlia Palha

Foto: Direitos Reservados/ Instagram

01:30

Carolina Cunha

Aos 21 anos, Júlia Palha já é uma figura marcante do panorama nacional. Numa produção fotográfica para atualizar as imagens da agência que a representa, pela lente de Pedro Gabriel, a musa voltou a provar que continua a dar cartas não só como atriz e apresentadora, mas também como modelo.Nas imagens partilhadas nas redes sociais, o rosto exclusivo da TVI exibe as suas curvas deslumbrantes e voltou a conquistar milhares de elogios dos seguidores, que não conseguiram ficar indiferentes à sua ousadia e sensualidade.Recorde-se que Júlia Palha começou a sua carreira televisiva na TVI, com a sua primeira personagem na novela ‘A Herdeira’, em 2017, e, rapidamente, conquistou um lugar de destaque na estação de Queluz, que tem visto a jovem como uma grande aposta.