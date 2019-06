Júlia Palha sensual e cada vez mais ousada

Júlia Palha, de 20 anos, volta a mostrar por que razão é considerada uma das atrizes mais bonitas da sua geração.A estrela da ficção nacional aproveitou uns dias de folga para descansar e deu um passeio de barco com um grupo de amigos, conforme partilhou nas redes sociais. Mas o que mais deu nas vistas neste dia não foi o cenário de praia e de mar... Foi, sim, o corpo escultural de Júlia, que esta não se inibiu de mostrar em fotografias partilhadas com os fãs, em que exibia apenas um reduzido biquíni azul."Tu és perfeita", "sereia" e "musa da TVI" foram apenas alguns dos elogios com que os seguidores lhe encheram a zona de comentários.Quem não resistiu também em comentar foi um dos seus melhores amigos, o manequim Luís Borges. "Só consigo olhar para o azul da água!" afirmou o jurado do programa ‘Cabelo Pantene – O Sonho’ (TVI), em jeito de brincadeira.A atriz está novamente no clube das solteiras, depois de se ter separado do músico Micael Gomes, de 21 anos, mais conhecido por Mike 11, no final de maio. O casal esteve junto alguns meses, mas agora os fãs de Júlia Palha podem renovar as esperanças, uma vez que o romance não vingou.Atualmente, os portugueses podem ver a atriz na novela ‘A Teia’, em exibição na TVI.