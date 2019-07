Júlia Palha sensual em dias de calor

A atriz portuguesa, de 20 anos, continua a deslumbrar. Desta vez, pelas paisagens paradisíacas das ilhas espanholas de Ibiza e Formentera, dois cenários de sonho para onde Júlia Palha viajou de forma a aproveitar uns dias de descanso.A estrela da TVI tem desfrutado de vários passeios e mergulhos no mar, e não resiste a partilhar com os milhares de fãs que a acompanham nas redes sociais os momentos que tem vivido durante as férias.Em biquíni, faz suspirar os seguidores com as suas curvas de sonho, depois de revelar recentemente que recebe várias mensagens atrevidas, inclusive nudes (fotografias de nudez) de homens, que opta por ignorar por se sentir incomodada. "Que sereia", "Belíssima", "Consegues acordar um morto", são alguns dos comentários deixados pelos admiradores da jovem atriz."Tudo está bem por aqui", "Céu na terra",escreveu a estrela da estação de Queluz para descrever os locais encantadores que tem visitado.Júlia Palha mostra-se feliz, após ter terminado o namoro com o músico Mike 11, e está perto de abraçar um novo desafio profissional: vai integrar o elenco da nova novela da TVI.