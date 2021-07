Júlia Palha sensual em férias paradisíacas

Júlia Palha

Carolina Cunha

Há muito que Júlia Palha provou ser uma das mulheres mais sensuais do panorama nacional e os motivos estão à vista. Após terminar as gravações da novela a ‘A Serra’ (SIC), na qual assumiu o papel de protagonista, a atriz rumou às ilhas Baleares, em Espanha, para desfrutar das suas merecidas férias.









Rendida às águas cristalinas de Formentera, a artista não resistiu a ir a banhos e mostrou-se com um biquíni reduzido que deixa em evidência toda a sua beleza e ousadia.

Confiante com a sua silhueta tonificada com curvas provocadoras, Júlia conquistou centenas de elogios dos fãs que não resistem aos seus encantos. “Não me canso”, escreveu a atriz na legenda da foto partilhada através da conta pessoal de Instagram, onde coleciona quase 400 mil seguidores.