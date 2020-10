Júlia Palha troca TVI pela SIC: "Novos desafios à minha medida" Atriz assume que não resistiu ao convite de Daniel Oliveira.

12:35

Júlia Palha é o mais recente trunfo da ficção da SIC. A atriz de 21 anos deixou a TVI para regressar ao canal de Paço de Arcos onde, em 2015, com 16 anos, integrou o elenco da novela 'Coração D’Ouro'.



"A Júlia é um diamante e representa uma aposta no futuro e no talento. Na SIC terá um conjunto de oportunidades para consolidar a sua carreira de atriz e evoluir de forma consistente, como é seu desejo. Para além disso, acreditamos que a Júlia, sendo igualmente uma voz ativa da sua geração, vem reforçar a intenção de comunicarmos, nas nossas diferentes plataformas, com todos os públicos", diz Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Júlia Palha, que completa 22 anos no próximo dia 30, afirma: "Sempre fui uma pessoa de novos desafios e quem me conhece bem sabe que não sei, mesmo, estar parada. O convite do Daniel foi irrecusável, novos projetos e desafios à minha medida, e uma margem de manobra artística enorme. É muito importante para mim, enquanto atriz, poder decidir quais os papéis que me fazem sentido e quando me fazem sentido, e sei que a SIC me vai proporcionar essa oportunidade. Estou muito agradecida pelo voto de confiança no meu talento e trabalho."

