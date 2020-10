Júlia Palha viveu relação tóxica: "Fez-me duvidar de mim" Atriz lembra que este relacionamento a tornou numa pessoa insegura.

Júlia Palha, que está a dar que falar ao ter rubricado um contrato com a SIC, deu recentemente uma entrevista a Daniel Oliveira, em que conta que não tem sido muito feliz no amor. A atriz recordou um namoro tóxico que viveu, há cerca de três anos, e que levou as suas inseguranças ao extremo. "Dei por mim a sentir-me demasiado em tudo. Demasiado intensa, demasiado chata", revelou a jovem, acrescentando que, de repente, começou a questionar todas as suas atitudes. "Fez-me duvidar muito de mim e achar, muitas vezes, que preocupar-me demasiado era errado. Achava o tempo todo que estava a fazer tudo mal".



Júlia garante ter aprendido com os erros do passado e que após a rutura se tornou numa mulher mais confiante. No futuro, afirma, não vai permitir que um namorado a torne numa pessoa insegura.

