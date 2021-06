Júlia Pinheiro anuncia noivado da filha: "Estou tão feliz"

A minha filha Carolina está noiva. Estou tão feliz. Feliz pela minha filha. Feliz pelo noivo, de quem gosto muito. Conhecem-se desde miúdos. Eram colegas de liceu. Estava escrito

", esreveu numa publicação nas redes sociais.



Foi com emoção que Júlia Pinheiro recorreu às redes sociais para anunciar o noivado da filha Carolina. Uma novidade que não resistiu a partilhar com os internautas e que deixa a apresentadora bastante emocionada e feliz. Mãe de três filhos, vive pela primeira vez a alegria de ver uma filha no altar.

"O calendário das celebrações está a definir-se. E eu, pela primeira vez, irei a um casamento no qual serei a mãe da noiva. Filha feliz. A mãe da noiva feliz", completou.



Júlia Pinheiro é também mãe de Matilde, irmã gémea de Carolina, e de Rui Maria Pêgo, filho mais velho, de 32 anos.