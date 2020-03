Júlia Pinheiro apoia Bárbara Guimarães: "Todos nos revemos na sua história"

No próximo domingo, teremos Bárbara Guimarães no ecrã. Teremos todos. A SIC e todos aqueles que têm acompanhado o seu histórico mais recente. Na sua história, todos nos revemos um pouco. Sabemos que a batalha contra o cancro é muito dura, desigual, injusta, hercúlea. E a Bárbara é um sinal de esperança", começou por escrever.



A rainha das tardes da televisão deixou ainda uma palavra de agradecimento a Daniel Oliveira.



"Nem sempre é fácil delinear um programa ajustado à fase de vida de determinado apresentador/a. Mas, mais uma vez, o Daniel Oliveira foi brilhante", acrescentou.



Confiante com o apoio total dos restantes colegas e do público a Bárbara, Júlia prometeu: "No dia 8 de março, não vou perder a estreia. Será a minha forma de dizer: 'Estou muito feliz com o teu regresso, Bárbara'. No dia 8 de março é Dia da Mulher. E vai ser tão bom (e comovente) ver esta grande Mulher, recuperada e forte, no ecrã".





Júlia Pinheiro, um dos rostos fortes da SIC, dedicou uma mensagem de enorme carinho à colega e enalteceu a sua garra.